2020 başak burcu hangi ay, hangi gün doğmuştur? Başak burcu olası doğum tarihi

2020 Başak burçları 23 Ağustos ile 22 Eylül arasında doğan kişileri temsil etmektedir. Temsil ettiği gezegen Merkür olan başak burcunun rengi ise sarıdır. Enerji taşları akiktir. Günleri Çarşamba'dır.

Çalışkan, eleştirel, titiz, mükemmeliyetçi, emektar, hizmet odaklı ve detaycı bir karaktere sahiptir.

Başak burcu erkeği özellikleri

Pratik bir zekaya sahip olan başak burcu erkekleri dakik olmalarının yanı sıra detaylara oldukça önem verirler. Aşırı titiz yönleri ve eleştirel yapıları sebebiyle zaman zaman zor durumda kalabilirler. Hizmet odaklı bir yapıya sahip olması sebebiyle siz farkına bile varmadan yaşantınızı kolaylaştırabilirler.

Başak burcu kadını özellikleri

Başak burcu kadınları seçicidir ve çok zor beğenirler. Ufacık detaylara bile dikkat ederler. Bu detaylar içinde fazlaca zaman harcamaları hayatlarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Seçim yapmakta zorlanan başak burcu kadınları evhamlıdır ve kuruntu yapabilirler.

Tarzları

Net olmayı severler. Hataya tahammülleri yoktur. Süs, aksesuar gibi nesnelerden hoşlanmazlar. Kendi düşüncelerinin önemli olduğu kadar başkalarının düşüncelerini de fazlasıyla önemserler.