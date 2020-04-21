MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 2020 başak burcu hangi ay, hangi gün doğmuştur? Başak burcu olası doğum tarihi
ABONE OL
21.04.2020 - 14:47 |

2020 başak burcu hangi ay, hangi gün doğmuştur? Başak burcu olası doğum tarihi

Başak burcu hangi ayı temsil eder? Başak burcu erkeği özellikleri nelerdir? Başak burcu kadınının özellikleri nelerdir? İşte, Son zamanların en popüler burcu Başak hakkında detayları sizler için derledik.

2020 başak burcu hangi ay, hangi gün doğmuştur? Başak burcu olası doğum tarihi

2020 Başak burçları 23 Ağustos ile 22 Eylül arasında doğan kişileri temsil etmektedir. Temsil ettiği gezegen Merkür olan başak burcunun rengi ise sarıdır. Enerji taşları akiktir. Günleri Çarşamba'dır.

Çalışkan, eleştirel, titiz, mükemmeliyetçi, emektar, hizmet odaklı ve detaycı bir karaktere sahiptir.

Başak burcu erkeği özellikleri

Pratik bir zekaya sahip olan başak burcu erkekleri dakik olmalarının yanı sıra detaylara oldukça önem verirler. Aşırı titiz yönleri ve eleştirel yapıları sebebiyle zaman zaman zor durumda kalabilirler. Hizmet odaklı bir yapıya sahip olması sebebiyle siz farkına bile varmadan yaşantınızı kolaylaştırabilirler.

Başak burcu kadını özellikleri

Başak burcu kadınları seçicidir ve çok zor beğenirler. Ufacık detaylara bile dikkat ederler. Bu detaylar içinde fazlaca zaman harcamaları hayatlarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Seçim yapmakta zorlanan başak burcu kadınları evhamlıdır ve kuruntu yapabilirler.

Tarzları

Net olmayı severler. Hataya tahammülleri yoktur. Süs, aksesuar gibi nesnelerden hoşlanmazlar. Kendi düşüncelerinin önemli olduğu kadar başkalarının düşüncelerini de fazlasıyla önemserler.

Manisa’da 3 gün arka arkaya gökyüzünde görülen cisim heyecanlandırdıManisa’da üç gün arka arkaya gökyüzünde görüntülenen daire biçimindeki mavi renkli cisim heyecana neden oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kayaçların özellikleri ve farkları - Tortul, başkalaşım ve iç büskürük kayaçlar

Kayaçların özellikleri ve farkları - Tortul, başkalaşım ve iç büskürük kayaçlar

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

2020 oğlak burcu hangi ay, hangi gün doğmuştur? Oğlak burcu olası doğum tarihi

2020 oğlak burcu hangi ay, hangi gün doğmuştur? Oğlak burcu olası doğum tarihi

Sıradaki Haber