2020 bekçi alımı başvuruları başladı mı? Ne zaman başlayacak?

Bekçi alımı için binlerce kişi uzun zamandır bekleyiş içerisindeydi. Polis Akademisi 20 Ağustos'ta duyuru yayımladı ve 400 bekçi alınacağını belirtti. Yapılan açıklamada '7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.' denildi.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Polis Akademisi'nden bekçi alım tarihine ilişkin net bir açıklama gelmedi. Alıma ilişkin esaslar, başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacak.