MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan resmi açıklama: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
ABONE OL
18.03.2020 - 20:41 |

2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan resmi açıklama: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini ve en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı. İşte 12 milyondan fazla emekliye ödenecek emekli bayram ikramiyeleri tarihi...

2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan resmi açıklama: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Nilyonlarca emekli, bayram ikramiyesi için heyecanlı bekleyiş içerisindeydi. Merakla beklenen tarih belli oldu. Emekli bayram ikramiyeleri bayram öncesinde hesaplara yatacak...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla 12 milyonu aşkın emekliye bayram ikramiyesi ödeneceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz.." dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "-Ekonomik istikrar kalkanı adını verdiğimiz paketle toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz. -En düşük emekli maaşını 1500 liraya yükseltiyoruz." dedi.

İstanbul'da meydanlar boş kaldıİstanbu'da coran avirüs önlemleri çerçevesinde vatandaşlar sokağa çıkmayınca İstanbul'un kalabalığına alışkın olduğumuz meydanları boş kaldı. Her gün binlerce insanı ağırlayan Eminönü Meydanı da gün boyu boş bir görüntü sergiledi. İskelelerin önü boş kalırken, arabalı vapur kuyruğunda ise 3-4 araç olduğu görüldü. Her gün balkonundan manzara seyreden turistlerle dolu Galata kulesi ve meydanı da sessizliğe büründü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 Emekli promosyonu nasıl alınacak, hesaplara mı yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Emekli promosyonu ne kadar?

2020 Emekli promosyonu nasıl alınacak, hesaplara mı yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Emekli promosyonu ne kadar?

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Sıradaki Haber