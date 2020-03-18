2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan resmi açıklama: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Nilyonlarca emekli, bayram ikramiyesi için heyecanlı bekleyiş içerisindeydi. Merakla beklenen tarih belli oldu. Emekli bayram ikramiyeleri bayram öncesinde hesaplara yatacak...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla 12 milyonu aşkın emekliye bayram ikramiyesi ödeneceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz.." dedi.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "-Ekonomik istikrar kalkanı adını verdiğimiz paketle toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz. -En düşük emekli maaşını 1500 liraya yükseltiyoruz." dedi.