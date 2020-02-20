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20.02.2020 - 21:00 |

2020 en güzel Cuma mesajları seçenekleri burada! 21 Şubat Cuma mesajları için kısa, uzun resimli mesaj seçenekleri

İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan mübarek cuma günü yarın idrak edilecek. Perşembe akşam namazının ardından Cuma namazına kadar geçecek olan süreçte müminler birbirlerinin cuma gününü en içten dilekler ile kutlayacak. Cuma gününde kılınacak olan farz namaz öncesinde müminler birbirlerinden dua talebinde bulunacak. 21 Şubat Cuma gününe özel en yeni en içten cuma mesajları seçeneklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020 en güzel Cuma mesajları seçenekleri burada! 21 Şubat Cuma mesajları için kısa, uzun resimli mesaj seçenekleri

Cumanız mübarek olsun! İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Cuma gününde kılınacak olan Cuma namazına kadar geçen süre zarfında binlerce müslüman birbirlerinin cuma gününü kutlayacak. Kılınacak olan Cuma namazı saatine kadar aile, dost ve akrabalarından uzakta olan müslümanlar bu özel günde seçtikleri mesajlar ile bu özel günde sevdiklerinden dost ve akrabalarından dua isteğinde bulunacak. Cuma mesajları için farklı seçenek arayışında olan müminler en güzel resimli, kısa uzun cuma mesajlarını haberimizin içerisinde bulabilecek. İşte 21 Şubat Cuma gününe özel en yeni en içten Cuma mesajları için farklı seçenekler...

CUMA MESAJLARI 2020

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.Allah’ım! Ruhumu daraItma, kaIbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yoIundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. HayırIı cumaIar..

2020 en güzel Cuma mesajları seçenekleri burada 21 Şubat Cuma mesajları için kısa, uzun resimli mesaj seçenekleri

Önce yoIIar uzanır hakka yürümek için; tomurcukIar, güIIer açar onu görmek için, dua eden biri var senin için… Sen de dua et Allah için… Cumanız mübarek oIsun.

2020 en güzel Cuma mesajları seçenekleri burada 21 Şubat Cuma mesajları için kısa, uzun resimli mesaj seçenekleri

Ne ev sahibiyim bu alemde, Nede kiracı… Sadece bir ömür misafirim! Geldiğim saat belli, Gideceğim saat belirsiz… Yüreğim kıymet bilene emanet… Gerisi rabbime teslimiyet…! Gerçek sevgi ve sevenlerimizle birlikte olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar… Yüce rabbim..! Omzumuz da onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi..! Derinden bir OF değil, yürekten bir AF diliyoruz..! Hayırlı Nurlu Cumalar…

2020 en güzel Cuma mesajları seçenekleri burada 21 Şubat Cuma mesajları için kısa, uzun resimli mesaj seçenekleri

ÖyIe bir dua et ki günahın tövbenin büyükIüğünden ağIasın. Şeytandan yaradana sığınki nefsin seni değiI; sen nefsini yakasın. HayırIı CumaIar.

Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmanı diliyorum. Hayırlı cumalar…

2020 en güzel Cuma mesajları seçenekleri burada 21 Şubat Cuma mesajları için kısa, uzun resimli mesaj seçenekleri

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

Yakınlık ne zamanla ne mekanla sınırlıdır… Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir… Aklımda yüreğimde ve duamdasınız… Cumanız mübarek olsun…

2020 en güzel Cuma mesajları seçenekleri burada 21 Şubat Cuma mesajları için kısa, uzun resimli mesaj seçenekleri

Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah…

Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz, gönlünüz iman mekanınız cennet olsun, hayırlı Cumalar…

Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı… O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun…

2020 en güzel Cuma mesajları seçenekleri burada 21 Şubat Cuma mesajları için kısa, uzun resimli mesaj seçenekleri

Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı Cumalar.

2020 en güzel Cuma mesajları seçenekleri burada 21 Şubat Cuma mesajları için kısa, uzun resimli mesaj seçenekleri

Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

2020 en güzel Cuma mesajları seçenekleri burada 21 Şubat Cuma mesajları için kısa, uzun resimli mesaj seçenekleri

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

2020 en güzel Cuma mesajları seçenekleri burada 21 Şubat Cuma mesajları için kısa, uzun resimli mesaj seçenekleri

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Hayırlı Cumalar… (Müslim, Cum`a 16. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 202; Nesâî, Cum`a 45.)
Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle…. Hayırlı Cumalar.

2020 en güzel Cuma mesajları seçenekleri burada 21 Şubat Cuma mesajları için kısa, uzun resimli mesaj seçenekleri

Af dilemekten çekinmeyin, Hiç bir günah Allah’ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar. Selam ve dua ile.

Kul nafilelerle bana durmadan yaklaşır, nihayet onu severim. Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiteceği kulağı olurum, göreceği gözü olurum (Kudsi Hadis). Sevilen kullardan olmak duasıyla cumanız mübarek olsun. Önce yollar uzanır Hakka yürümek için, dua eden biri var senin için. Sende dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun. Rabbim bizleri hizmet kapısından, rahmet nazarından, cennet kokusundan, kendi rızasından mahrum etmesin. Hayırlı Cumalar.

 

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