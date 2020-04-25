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25.04.2020 - 04:31 |

2020 Hatalı Park Cezası Ne Kadar Oldu? Aracı Yanlış Yere Park Etmenin Cezası

Son yıllarda hakkında en çok arama yapılan konulardan biri olan hatalı park cezası ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki yurt genelindeki binlerce vatandaşımızın oldukça merak ettiği hatalı park cezası ne kadar oldu? İşte 2020 hatalı park cezası cezası...

2020 Hatalı Park Cezası Ne Kadar Oldu? Aracı Yanlış Yere Park Etmenin Cezası

HATALI PARK CEZASI NE KADAR?

Hatalı park cezası tutarı son yıllarda hep artış göstermektedir. Son olarak 2020 yılında hatalı park cezası 132 TL olarak belirlenmiştir. Eğer aracınız otoparka çekilmiş ise trafik vakfına 110 TL tutarında bir para ve otopark ücreti ödeyerek ek cezayı ödemiş olacaksınız. Bazen araç çekilmeyip sadece aracın hatalı park durumunun fotoğraflama yöntemiyle veya EDS gibi cihazlarla görüntüsünün alınması durumunda araç plakasına polisler tarafından ceza kesilmektedir. Bu durumda yine sabit ücret olarak 132 TL ödenmektedir. Hatalı park yerine göre 10-15-20 ceza puanı verilmektedir.

HATALI PARK CEZA MADDESİ

Karayolları Trafik Kanunu'na göre 61/1-a maddesi: Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır. 132 TL para cezası ve 15 ceza puanı tatbik edilir. Hatalı park eden araçlar, trafik ekiplerince otoparka çekilebilir. Aracınızı çıkarmak için masrafları ödemeniz gerekmektedir.

PARK CEZASI NE ZAMAN GELİR?

TEDES tarafından tespit edilen bir trafik ihlali söz konusuysa bu ihlal gerekli tutanaklar oluşturularak tarafınıza posta yolu ile gönderilmektedir. Posta ile gönderilen cezalar, trafik cezasının tespit edildiği tarihten sonraki 10-30 gün arasında kayıtlı olduğunuz adrese tebliğ edilecektir. Eğer tebliğ adresinizde kimse bulunmuyorsa bu durum tarafınıza iletilmektedir. Eğer 15 gün içerisinde cezayı öderseniz ceza indiriminden faydalanabilirsiniz aksi durumda 15 günü geçtiğinizde indirimden faydalanamazsınız.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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