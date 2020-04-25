2020 Hatalı Park Cezası Ne Kadar Oldu? Aracı Yanlış Yere Park Etmenin Cezası

HATALI PARK CEZASI NE KADAR?

Hatalı park cezası tutarı son yıllarda hep artış göstermektedir. Son olarak 2020 yılında hatalı park cezası 132 TL olarak belirlenmiştir. Eğer aracınız otoparka çekilmiş ise trafik vakfına 110 TL tutarında bir para ve otopark ücreti ödeyerek ek cezayı ödemiş olacaksınız. Bazen araç çekilmeyip sadece aracın hatalı park durumunun fotoğraflama yöntemiyle veya EDS gibi cihazlarla görüntüsünün alınması durumunda araç plakasına polisler tarafından ceza kesilmektedir. Bu durumda yine sabit ücret olarak 132 TL ödenmektedir. Hatalı park yerine göre 10-15-20 ceza puanı verilmektedir.

HATALI PARK CEZA MADDESİ

Karayolları Trafik Kanunu'na göre 61/1-a maddesi: Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır. 132 TL para cezası ve 15 ceza puanı tatbik edilir. Hatalı park eden araçlar, trafik ekiplerince otoparka çekilebilir. Aracınızı çıkarmak için masrafları ödemeniz gerekmektedir.

PARK CEZASI NE ZAMAN GELİR?

TEDES tarafından tespit edilen bir trafik ihlali söz konusuysa bu ihlal gerekli tutanaklar oluşturularak tarafınıza posta yolu ile gönderilmektedir. Posta ile gönderilen cezalar, trafik cezasının tespit edildiği tarihten sonraki 10-30 gün arasında kayıtlı olduğunuz adrese tebliğ edilecektir. Eğer tebliğ adresinizde kimse bulunmuyorsa bu durum tarafınıza iletilmektedir. Eğer 15 gün içerisinde cezayı öderseniz ceza indiriminden faydalanabilirsiniz aksi durumda 15 günü geçtiğinizde indirimden faydalanamazsınız.