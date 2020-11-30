2020 KPSS branş bazında sıralamalar | 2020 KPSS önlisans branş sıralaması nereden öğrenilir?

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Ön Lisans sıanvı 25 Ekim'de yapılmıştı. KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde ÖSYM sonuç görüntüleme sistemi üzerinden erişime açılmıştı. Sınava katılan adaylar branş bazında sıralamaların açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili açıklamada bulunmuştu.

KPSS ÖNLİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI MI?

26 Kasım 2020 tarihinde açıklanan KPSS Önlisans sonuçlarının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı paylaşımda şunu belirtmişti: '2020 KPSS Önlisans branş bazında sıralamları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız.'

KPSS ÖNLİSANS BRANŞ SIRALAMALARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS branş bazında sıralamalar bugün belli olacak. ÖSYM resmi internet sayfasında duyurulacak olan sıralamaların saat kaçta açıklanacağı henüz belli değil. Sıralamalar açıklandığında haberimizde görüntüleyebileceksiniz.