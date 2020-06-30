2020 KPSS Lisans kılavuzu yayımlandı mı, başvuru nasıl yapılır? Ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman?

Koronavirüs nedeniyle KPSS başvuru tarihleri ertelenmişti. Ve nihayet o büyük gün geldi, çattı. Memur adayları sabahtan bu yanda başvuruların başlamasını bekliyor. ÖSYM birazdan bir duyuru yayımlayacak ve heyecanlı bekleyişe son noktayı koyacak.

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2020

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. ve 2. Gün, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuru işlemleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.