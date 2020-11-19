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19.11.2020 - 10:24 |

2020 KPSS Önlisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu! KPSS Önlisans sınav sonucu sorgulama ekranı

KPSS Önlisans sınav sonucu için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilen KPSS Önlisans sınavının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak içerisinde beklemeye başladı. Binlerce adayın katılım sağladığı KPSS Önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM adaylara duyurdu. Peki KPSS 2020 Önlisans sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?

2020 KPSS Önlisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu! KPSS Önlisans sınav sonucu sorgulama ekranı

KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 25 Ekim'de ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından soru ve cevaplar adayların erişimine açılmıştı. Üniversitelerin iki yıllık eğitim veren Önlisans bölümlerinden mezun olan ve elde ettikleri diplomalar ve meslekleri ile devlet kurum ve kuruluşlarında görev yapabilmek isteyen binlerce adayın katılım sağladığı KPSS Önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM adaylara duyurdu. Peki KPSS Önlisans sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Önlisans sonuçlarının 26 Kasım Perşembe günü sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

 

 

Ataşehir'de kaza yapan lüks otomobil alev alev yandıAtaşehir'de alkollü olduğu belirlenen sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı lüks otomobil, taksi ile çarpıştı. Yaşanan kazanın ardından otomobil alev alev yandı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.
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