ÖSYM KPSS 2020 önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu! KPSS önlisans sonuç tarihi...

KPSS Önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM duyurdu. Üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olmaya hak kazanan adaylar mesleklerini Kamu Kurumu ve Kuruluşlarında sürdürebilmek bir nevi hayatını garantiye almak isteyen binlerce öğrenci 25 Ekim'de gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda ter döktü. Sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarihi merak içerisinde bekleyen vatandaşlara sevindiren haber ÖSYM'den geldi. Peki 2020 KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

25 Ekim tarihinde gerçekleştirilen 2020 KPSS önlisans sonuçlarının 25 Kasım tarihinde açıklanması bekleniyor.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS Önlisans sonuçları açıklandıktan sonra sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sonuçlar görüntülenebilecek