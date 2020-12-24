2020 KPSS ortaöğretim sonuçları açıklanıyor! Gözler ÖSYM'den yapılacak olan açıklamaya çevrildi

2020 KPSS ortaöğretim sonuçları için binlerce adayın heyecan içerisindeki bekleyişi sürüyor. 22 Kasım'da gerçekleştirilen 2020 KPSS ortaöğretim sınavının ardından sonuçların açıklanacağı tarihi merak içerisinde bekleyen adaylara ÖSYM tarafından duyurulan tarih 24 Aralık olarak belirtilmişti. Bugün sonuçların gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

KPSS Ortaöğretim sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanacak. Sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden sonuçların açıklandığının duyurulmasının ardından adaylar TC kimlik numaraları ve şifrelerini girdikten sonra 22 Kasım'da gerçekleştirilen sınavın sonucunu sorgulayabilecek.

2020 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

2020 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.