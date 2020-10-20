MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 2020 KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş! ÖSYM KPSS sonuçları için tarih verdi...
ABONE OL
20.10.2020 - 10:40 |

2020 KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş! ÖSYM KPSS sonuçları için tarih verdi...

KPSS sonuçları için heyecan dorukta. ÖSYM takvimine göre belirlenen KPSS sonuçları tarihine çok az bir zaman kaldı. KPSS Lisans adayları ÖSYM'nin sonuçları erken açıklayıp açıklamayacağını merak ediyor? İşte KPSS sonuçları için belirlenen tarih...

2020 KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş! ÖSYM KPSS sonuçları için tarih verdi...

ÖSYM tarafından uygulanan KPSS Lisans sonuçları için geri sayım başladı. Adayların gözü ÖSYM'den gelecek açıklamada. ÖSYM sınav takvimine göre KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih belirlendi. Fakat adaylar sınav sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı merak ediyor.

ÖSYM son dönemde bazı sınavların sonuçlarını belirlenen tarihten bir ya da iki gün erken açıklamıştı. KPSS sonuçları için ise heyecanlı bekleyiş sürüyor.

KPSS Lisans (Genel kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri) sınavı 6 Eylül'de; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sınavı 12-13 Eylül'de; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ise 20 Eylül tarihinde yapılmıştı.

Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından verilen tarih...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM KPSS lisans sınavlarını 22 Ekim 2020 tarihinde ilan edecek. Sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı ise netleşmedi. KPSS lisans sonuçlarını görüntülemek isteyen adaylar ÖSYM sonuç açıklama sistemi "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinde sonuçlar açıklandığında T.C. kimlik numarası ve şifre ile sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

KPSS SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Park halindeyken hareket eden aracı içine atlayarak durdurduİzmir'de el freni çekilmeden park edilen otomobil, bir anda yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Sürücü aracı içine atlayarak durdurmayı başardı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sürücü 0.56 promil alkollü çıktı, kullandığı kolonyadan olduğunu iddia etti!

Sürücü 0.56 promil alkollü çıktı, kullandığı kolonyadan olduğunu iddia etti!

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

Bulgarlar akın etti cadde doldu taştı! Adım atacak yer kalmadı

Bulgarlar akın etti cadde doldu taştı! Adım atacak yer kalmadı

Sıradaki Haber