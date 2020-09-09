2020 KPSS soruları cevapları açıklandı mı? Genl kültür-genel yetenek KPSS lisans soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?

"KPSS soruları ve cevap anahtarının açıklandı mı?" sorusunun cevabı gündemde araştırılıyor. KPSS lisans genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavı sonrasında ise sorular ve cevapların açıklanması bekleniyor. Peki KPSS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak 2020? İşte KPSS ile ilgili ayrıntılar...

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI 2020?

KPSS sınavı dün gerçekleştirildi. Adaylar şimdi ise büyük bir heyecanla KPSS genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavlarının soruları ve cevaplarının açıklanmasını bekliyor. Ancak KPSS soruları ve cevapları açıklanmadı. Konu ile ilgili bir detay geldiği zaman haberde yer alacak.

2020 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.