2020 Kurban Bayramı hangi tarihte? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kurban Bayramı yaklaşıyor ve Müslümanları heyecan sarmış durumda... Kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için can atan müminler günler yaklaştıkça net tarihi öğrenmek isteyip 'Kurban Bayramı ne zaman?' diye soruyor. Diğer yandan 'Bayram tatili kaç gün, yasak olacak mı?' soruları da sıklıkla soruluyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Temmuz Cuma gününe denk gelirken son günü ise 3 Ağustos... Bayramın ilk gününün cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 9 gün tatil beklenmiyor.

BAKAN KOCA'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası, "Burada temelde ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği ve İl bazında vaka artışı söz konusu olursa orada tedbirleri arttırma gerekebilir. İl bazında bir takım kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta 'Kurban Bayramı' için tekrar konuşmuş olacağız." dedi.