Bayrama kaç gün kaldı? 2020 Kurban Bayramı hangi tarihlere denk geliyor?

Kurban Bayramı ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ederken bir taraftan da kurban pazarlarında alışverişler başladı. Kurbanlık alışverişleri sırasında pazarlık yapılması için farklı yöntemler geliştirildi. Geliştirilen yöntemler ile sosyal mesafe kuralına uyulmasına özen gösterilmeye başlandı. Peki bu yıl Kurban Bayramı hangi tarihlere denk geliyor. İşte Kurban Bayramı tarihleri ve bayram hakkında merak edilen tüm detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz Cuma ve 3 Ağustos Pazartesi günleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı arefesi ise 30 Temmuz tarihinde eda edilecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu henüz netlik kazanmadı. Bayram tatilinin Cuma gününe denk geliyor olması nedeniyle tatilin 9 güne çıkarılması beklenmiyor

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 1. günü

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramının 2. günü

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramının 3. günü

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramının 4. günü

BAYRAMDA SOKAK KISITLAMASI VAR MI?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında bu konu ve corona virüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kara "Bayramımız için biraz zamanımız var. Çok irmik bir süreç içerisindeyiz. Rakamların değişimiyle beraber o ilden olası nüfus hareketliliğine. Yani ilden nüfus çıkışı mı olur yoksa girişi mi olur? Hepsini değerlendirmemiz lazım. Bazı illerimizde rakamın çok düşük olduğunu biliyoruz. Daha değerlendirmek için biraz erken. Önümüzdeki hafta illerdeki rakamların ortaya çıkması daha değerlendirici olacak.

Bugün baktığımız zaman İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, biraz Bursa, Gaziantep'te rakamlarımızın yüksek olduğunu biliyoruz. Ama böyle devam eder, ya da vaka azalır... Bir şey söylemek için gerçekten erken. 22-23'ten sonra daha netleşmiş olur. 1 hafta öncesinden yani." dedi.