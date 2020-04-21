2020 oğlak burcu hangi ay, hangi gün doğmuştur? Oğlak burcu olası doğum tarihi

Burç tarihlerine göre tam olarak 27 gün döngüsü sayılmakta olup 20 Ocak ile 15 Şubat aralığı oğlak burcu olarak nitelendirilmektedir.

2020 yılı oğlak burcunun şansı olacak ve oğlak burcuna sahip olan kişiler, sürekli seyahat halinde olacaktır. Doğum haritasında oğlak burcuna mensup olanlar, bulundukları yere şans, fırsat ve sürprizler getirecektir.

2020 yılında oğlak burcunu ne bekliyor?

2020 yılı kelimenin tam anlamıyla oğlak burcunun yılı olacaktır. İşsizce iş bulacak, hayatında biri yoksa yeni biri ile tanışacaktır. Oğlak burcuna gelen bolluk ve bereketi, 2020 yılında herhangi bir şanssızlık etkileyemeyecektir.

Yıl boyunca yoğun bir iş programı içerisinde olacak olan oğlak burcu, toplumsal konularda da pay sahibi olacaktır. Kendini zorlamadan aşkı bulacak olan oğlak burcu, 2020 yılında en fazla eğlenen burç olması beklenmektedir.