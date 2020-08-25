2020 Okullar ne zaman açılacak (ilköğretim-lise)? Uzaktan eğitim mi olacak? Ziya Selçuk açıkladı

Okullar açılacak mı? sorusunun cevabı gündemde merak ediliyor. Ağustos ayının son günleri gelince öğrenciler okulların açılacağı tarih ile ilgili son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki 2020 okullar ne zaman açılacak?

2020 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Ağustos ayının bitmesine sayılı günler kaldı. 2020-2021 eğitim dönemi 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitim şeklinde başlayacak.

UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK?

İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması;

"31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek." ifadelerini

Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlenen "MEB Asistan Programı Tanıtım Toplantısı" sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bazı okulların destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime başladığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Bakan Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak." dedi.