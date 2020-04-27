MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 2020 Oscar ödül töreninde "En İyi Film" hangisi olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster
ABONE OL
27.04.2020 - 23:57 |

2020 Oscar ödül töreninde "En İyi Film" hangisi olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki 2020 Oscar ödül töreninde "En İyi Film" hangisi olmuştur?

2020 Oscar ödül töreninde "En İyi Film" hangisi olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

2020 Oscar ödül töreninde "En İyi Film" hangisi olmuştur?

Parazit

Fotoğraf çektirmek isterken canından olduAntalya'da, fotoğraf çekinmek isterken 35 metre yükseklikten denize düştüğü öne sürülen Kazakistan uyruklu kadın, hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Genç Werther Acıları romanında Werther'in imkansız aşkının adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster

Genç Werther Acıları romanında Werther'in imkansız aşkının adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster

Memur, işçi bütün çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Memur, işçi bütün çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

Hangi ilin plaka kodu olan sayı 9'un katıdır? Kim Milyoner Olmak İster

Hangi ilin plaka kodu olan sayı 9'un katıdır? Kim Milyoner Olmak İster

Sıradaki Haber