MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 2020 Pasaport harçları ne kadar? Pasaport başvurusu için pasaport ücretleri...
ABONE OL
11.11.2020 - 10:39 |

2020 Pasaport harçları ne kadar? Pasaport başvurusu için pasaport ücretleri...

Pasaport nasıl alınır? Pasaport almak için başvuru nasıl yapılır? Yurt dışına çıkacak olan vatandaşlar pasaport ile ilgili ayrıntıları merak ediyor. Peki, 2020 pasaport harçları ne kadar? İşte pasaport randevu ve başvuru işlemleri ve pasaport ücretleri ile ilgili merak edilenler...

2020 Pasaport harçları ne kadar? Pasaport başvurusu için pasaport ücretleri...

Pasaport harçları ve pasaport randevusu ile ilgili ayrıntıları derledik. 2020 yılı pasaport harçları ne kadar oldu? Pasaport nasıl alınır? İşte Pasaport için gerekli belgeler ve merak edilenler...

2020 PASAPORT HARÇLARI VE DEFTER ÜCRETLERİ

Süre          Harç                     Defter                 Toplam

6 Ay       208,30 TL             160,00 TL            368,30 TL

1 Yıl        304,40 TL             160,00 TL            464,40 TL

2 Yıl        497,00 TL             160,00 TL            657,00 TL

3 Yıl        705,90 TL             160,00 TL            865,90 TL

3+ Yıl     994,80 TL             160,00 TL            1154,80 TL

Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar harç bedelinden muaftır.

PASAPORT RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) alınır.

PASAPORT BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Randevulu veya randevusuz olarak yurt içinde, hususi ve hizmet damgalı pasaportlar için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine, umuma mahsus pasaportlar için ise İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.

PASAPORT ÇEŞİTLERİ

1) Umuma Mahsus Pasaport ( bordo renkte),
2) Hususi Damgalı Pasaport (yeşil renkte),
3) Hizmet Damgalı Pasaport (gri renkte),
4) Diplomatik Pasaport ( siyah renkte) (Dışişleri Bakanlığınca verilmektedir.),
5) Geçici Pasaport (Pembe renkte) (Dış Temsilciliklerce verilmektedir.),
6) Yabancılara Mahsus Pasaport (Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce verilmektedir.),
olmak üzere 6 tip pasaport bulunmaktadır.

UMUMA MAHSUS PASAPORT İÇİN GEREKLİ BELGELER

*T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,
*Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
*Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,
*Öğrencilerin harçsız pasaport başvurularında; “Öğrenci Belgesi” (Başvuru esnasında sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir.)
*Başvuru öncesinde pasaport defter ve harç bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)
*Eki pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)

PASAPORT RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aydın kumar baskını! Suçüstü yakalandılar

Aydın kumar baskını! Suçüstü yakalandılar

Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

Zonguldak'ta kent girişlerinde HES kodu zorunluluğu getirildi

Zonguldak'ta kent girişlerinde HES kodu zorunluluğu getirildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet