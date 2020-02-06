2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman?

Ramazan ne zaman, Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? soruları 3 ayların başlamasına yakın bir zamanda iyice artmış durumda... İşlam alemi huzurun ayı olan ramazanı deyim yerindeyse dört gözle bekliyor. İşte o tarihler...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 tarihinde başlayarak, 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün

26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

KURBAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI - 1. GÜN - 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI - 2. GÜN - 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI - 3. GÜN - 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI - 4. GÜN - 3 AĞUSTOS PAZARTESİ