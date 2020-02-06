06.02.2020 - 15:52 |
2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman?
Ramazan ayında insanlığa son ilahi kitap indirilmeye başlandı. Oruç madden ve manen kişiyi olgunluğa eriştiren, kemale ulaştıran bir ibadet olarak kabul edilirken İslam alemi, 11 ayın sultanını heyecanla bekliyor. "Ramazan ne zaman?" sorusu sıklıkla sorulurken öte yandan dini bayramların tarihleri de araştırılıyor.
Ramazan ne zaman, Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? soruları 3 ayların başlamasına yakın bir zamanda iyice artmış durumda... İşlam alemi huzurun ayı olan ramazanı deyim yerindeyse dört gözle bekliyor. İşte o tarihler...
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ramazan ayı 24 Nisan 2020 tarihinde başlayarak, 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün
25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün
26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
KURBAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 30 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI - 1. GÜN - 31 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI - 2. GÜN - 1 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI - 3. GÜN - 2 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI - 4. GÜN - 3 AĞUSTOS PAZARTESİ