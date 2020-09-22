2020 Sonbahar doodle oldu! - 23 Eylül Sonbahar ekinoksu nedir, nasıl olur?

Sonbahar dönümü nedir? Ünlü isim ve olayları sayfasına taşıyan dünyaca ünlü arama motoru Sonbahar dönümü 2020'yi sayfasına doodle olarak taşıdı. 23 Eylül itibariyle gerçekleşecek olan Sonbahar ekinoksu ile birlikte güneş ışınları 90 derecelik açıyla Güney Yarım Küre'ye gelmeye başlayacak.

SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

23 Eylül Durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre , güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Güney Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar, Güney Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda 6 aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.

EKİNOKS NEDİR?

Güneş'den gelen ışınlar 21 mart ve 21 eylül tarihlerinde ekvatora dik düşer . Her yerde gece ve gündüzler eşit olur , bu duruma Ekinoks denir. Kuzey Yarıkürede olan ve yaklaşık olarak 20 Mart İlkbahar Ekinoks'u - 23 Eylül Sonbahar Ekinoks'udur.Güney Yarıkürede olan ve yaklaşık olarak 20 Mart Sonbahar Ekinoks'u - 23 Eylül İlkbahar Ekinoks'udur. Ekinoks ya da gün tün eşitliği, yılda 2 kez tekrarlanır. Güneş ışınlarının ekvatora dik vurması sonucunda Aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar. Bu günler aynı zamanda mevsimlerin başlangıcıdır.

EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart ekinoksunun özellikleri nelerdir?

Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a dik açı ile düşer.

Kuzey Yarımkürede İlkbahar, Güney Yarımkürede Sonbaharın başladığı tarihtir.

Ekvatorda gölge boyu sıfırdır.

21 Mart tarihinden itibaren Kuzey Yarımkürede gündüzler, Güney Yarımkürede geceler daha uzun olmaya başlar.

Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğettir.

Kuzey Kutbu’nda 6 ay gündüzün, Güney Kutbu’nda 6 ay gecenin süreceği günlerin başlangıcıdır.

Gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir.

23 Eylül ekinoksunun özellikleri nelerdir?

Kuzey Yarımkürede Sonbahar, Güney Yarımkürede İlkbaharın başladığı tarihtir.

Ekvatorda gölge boyu sıfırdır.

Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a dik açı ile düşer.

Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğettir.

23 Eylül tarihinden itibaren Kuzey Yarımkürede geceler, Güney Yarımkürede gündüzler daha uzun olmaya başlar.

Gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir.

Kuzey Kutbu’nda 6 ay gecenin, Güney Kutbu’nda 6 ay gündüzün süreceği günlerin başlangıcıdı