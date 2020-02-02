2020, turizmde Türkiye’nin yılı

Türkiye turizmde, 2019’da rekor üstüne rekor kırdı. 51.7 milyon turist ağırlanırken, 34.5 milyar dolarlık gelire ulaşıldı. Turist sayısı ve gelirde tüm zamanların en yüksek rakamına çıkılırken, tesis doluluklarında da son üç yılın en iyi performansı sergilendi.

Biz de Türkiye turizminin geleceğini sormak için Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) turizmcilerle görüştük. Sektörün temsilcileri 2019’u dalgalı bir yıl olarak tanımlamalarına rağmen sonuçtan memnunlar. 2020’nin ise turizm açısından daha verimli bir yıl olacağını ve büyümenin devam edeceğini düşünüyorlar. Turizmcilerin EMITT ve 2020 hakkındaki görüşleri şöyle:

‘60 milyonu konuşacağız’

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin: EMITT, yeniden yüksek performans devresine dönüş yapan turizm sektörümüzün 2020 ve sonrasındaki seyrine ilişkin olumlu sinyalleri barındırmakta.

2020’de turist sayısında yine çift haneli büyüme bekliyoruz. Bu da bizi 60 milyon turist sayılarını konuşur hale getirecek. Öte yandan İstanbul ve Antalya gibi ana destinasyonlarda yeni yatırımlarda yavaşlama görüyoruz. Esasen bu destinasyonlarda son 30 yılda yapılmış ve birçok açıdan rekabet gücü azalmış tesislerin yenilenmesine ihtiyacımız var. Sadece son 20 yılda yapılmış tesisleri dikkate aldığımızda gelecek beş yıl için en az 11 milyar TL’lik bir yenileme gerekiyor. Diğer yandan Anadolu’da 3 ve 4 yıldızlı, işletme maliyeti düşük ve inşası kolay çok sayıda yeni otel ihtiyacı var.

Bu çerçevede kış turizmi destinasyonlarda yapılması gereken 60 bine yakın planlanmış yatak yatırımı var. Bu yatırımların teşvikine ilişkin önerilerimizi de başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ilgili makamlarla paylaşıyoruz.





‘Büyümeye devam’

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır: 2019 rekorların kırıldığı bir yıl oldu. Bu büyüme daha önce Antalya ve İstanbul’da oluyordu. Artık Anadolu, Akdeniz, Ege’de de büyüme var. Sadece bir şehrimiz büyüyüp turizme etki etseydi sıkıntı olabilirdi. Her yerin büyümesi daha önemli. 2020, turizmde Türkiye’nin yılı olacak. Türkiye’de çift haneli büyümenin devam edeceğini umuyorum. Farklı ülkelerden rezervasyon sayıları artıyor. Bu nedenle ümitliyim. Turizm, Türkiye’nin cari açığını kapatması, istihdama katkısı, 54 sektörün turizmden pay almasıyla stratejik öneme sahip. Turizm Türkiye’nin bir numaralı sektörü.

‘Misafirler, daha planlı’

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar: 2019, iç pazarda fiyatların yükseldiği bir yıldı. Bu nedenle yolcu sayısında değil, ciroda büyüme hedefimiz vardı ve tüm iş birimlerinde hedeflerimizi yakaladığımız bir yıl oldu. 2020’nin iyi başladığını söyleyebiliriz. Biz de 2020’ye büyük hedeflerle başladık. Yurt içinde sunduğumuz otel portföyünü bu yıl ciddi oranda artırıyoruz ve sayısını 800’den 5 bine çıkarıyoruz. Diğer yandan gençlik markamız Unitravel’ın organizasyonu Whitefest ve Corporate Weekend bu hafta sonu başlayacak.

Mirasım Türkiye Projesi kapsamında Jolly olarak Marmaris’ten Fethiye’ye, Trabzon’dan Van’a kadar Türkiye’yi tanıtıyoruz. 2020 yılı büyüme hedefimiz yüzde 50 ciro artışı. Şu an içinde olduğumuz erken rezervasyon döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58’lik bir ciro artışı yakaladık. Misafirlerin bu yıl daha planlı hareket edip erken rezervasyon avantajlarından faydalanmak istediklerini gözlemledik. Erken rezervasyon sadece fiyat avantajı değil istenilen otelde istenilen tarihte uygun fiyata yer bulma garantisi demek.





‘Ucuza tatil mümkün’

tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz: Fuarın uzun zamandır sponsoruyuz. Turizmciler için önemi büyük. 2019 dalgalı bir yıldı. İç pazarda fiyatlar çok arttı. Tatil pahalı bir şey kavramı tekrardan oluştu. Ama bununla beraber yurt dışı satışları arttı. 2019 Ekim’den itibaren ise iyileşme başladı. 2020 için ilk göstergeler de pozitif. Geçen yıla göre fiyatlar daha makul görünüyor. İnsanların ertelediği tatiller var. O nedenle 2020’nin iyi bir yıl olacağını öngörüyoruz.

Geçen yıl ekonomik turlar tercih edildi. Biz de bu yüzden ekonomik tatil seçeneklerini artırdık, banka anlaşmalarını geliştirdik.

‘Gemiler, Türkiye’ye geliyor’

Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz: 2019’da gemimiz İstanbul’a geldi. Bu bizim için büyük bir heyecandı. 2020’de ise nisan, mayıs, ekim aylarında gemimiz Galataport Limanı’na yanaşan ilk kruvaziyer gemisi olacak. Geçen yıl yaklaşık 100 seferle Türkiye limanlarına en çok uğrayan şirkettik. 2020’de de en fazla uğrayan şirket olacağız. Hedeflerimizden biri Türk pazarını büyütmek ve uluslararası yolcularımızın Türkiye üzerinden gemiye binmesi. Bu yıl 10 bin üzerinde Türk misafiri taşımayı istiyoruz. Türkiye’ye gelecek yabancı yolcu sayısı olarak da 150 bin kişiyi bekliyoruz.

‘Fiyatlar, düşmeyecek’

Neredekal.com Pazarlama Müdürü Ömer Korkmaz: 2019 turizm açısından Türkiye’de çok parlak geçmedi. Ama biz hedeflerimizi tutturduk. 2020’de ise en büyük hedefimiz daha fazla kişiye ulaşmak. Ayrıca markamızı daha fazla tanıtmak istiyoruz. Öte yandan 2020’de tatil fiyatlarının geriye gideceğini düşünmüyoruz. Önemli olan kullanıcın verdiği parayla nasıl bir hizmete sahip olduğu. Yılda bir kez tatil yapan insanlar için zamanlarının en güzel geçmesi için çalışacağız.

‘Yükseliş devam edecek’

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı (TÜRSAB) Firuz B. Bağlıkaya: Türkiye’nin iki tane göz bebeği fuarı var. Bunlardan biri Travel Turkey İzmir, diğeri EMITT. Biz de birlik olarak başlattığımız TÜRSAB Rota projesini burada tanıttık. TÜRSAB Rota ülke genelindeki tüm seyahat acentalarını dijital bir çatı altında toplayarak onlara yeni iş imkânları sunan bir proje. TÜRSAB Rota hem ülke ekonomisine hem sektörümüzün gelişmesine hem de iç pazar hareketlerimize ciddi katkı sağlayacak. Amacımız bu fuarların da desteğiyle ülkemize daha çok turist getirmek ve daha yüksek döviz girdisi sağlamak.

2019’da turizm sektörü toparlanma sürecini büyük ölçüde tamamladı. Sektörümüz açısından beklentilerin üzerinde bir yıl geçirdik. 2019’da 34,5 milyar dolar turizm geliri elde edildi. Yakaladığımız yükselişi 2020’de artırmayı hedefliyoruz. Ülkemizde güven ve huzur ortamı sağlandığı sürece turist sayımız sürekli artacaktır. Bunun dışında ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Tesis ve hizmet kalitemiz, tarihi ve doğal güzelliklerimiz, müze ve ören yerlerimizin tümü hem Avrupalı turisti hem de diğer coğrafyalardan gelecek turistleri tatmin edecek seviyede.

TÜİK verilerine göre; 2019’un Ocak-Aralık dönemini kapsayan bir yıllık dönemde kişi başı ortalama gelir 666 dolar oldu. 2018’in aynı döneminde kişi başı ortalama gelir 647 dolar seviyesindeydi. Bu yılki gelirin 25 milyar 355 milyon 577 bin dolarını kişisel harcamalar, 9 milyar 164 milyon 755 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. 2020’de kişi başı gelirlerimizi hedeflerimizi gerçekleştirmek için TÜRSAB olarak çalışmalarımız ve projelerimiz sürecek.