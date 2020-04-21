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21.04.2020 - 14:56 |

2020 yay burcu hangi ay, hangi gün doğmuştur? Yay burcu olası doğum tarihi

22 Kasım ile 21 Aralık arasında doğan kişiler yay burcu olmaktadır. Genele bakıldığında yay burcunun ortak özellikleri bulunmaktadır. Herkesin merak ettiği yay burcu ile alakalı olan ve çok sorulan sorulara cevap vereceğiz. Kendi özgü kişiliği ile dikkat çeken yay burcunu 2020 yılında neler beklediğini, özelliklerini sizler için derledik.

2020 yay burcu hangi ay, hangi gün doğmuştur? Yay burcu olası doğum tarihi

Duygu değişimleri oldukça fazla olan yay burçları kadın ve erkeklerinin kişisel özellikleri birbirlerinden farklıdır.

Yay burcunun bağlı olduğu gezegen neptün ve jupiterdir, gezegenlerin hareketleri yay burçlarını direkt olarak etkilemektedir.

2020 yılı yay burçları acısından başarı getireceği düşünülen bir yıl olarak yorumlanmaktadır.

Yay burcu insanları yüksek oranda kavrama yeteneğine sahip olduğundan araştırma yapmayı, yazmayı ve okumayı sevmektedirler.

2020 yılı yayların arkadaşlık ilişkilerinin güçlenebileceği bir yıldır.

Yay burcu fiziksel özellikleri

Genellemeye bakıldığından yay burçları ince uzun bir yapıya sahiptir. Pembe ve beyaz tene sahip olan yay burcu insanları değişimden hoşlanmaktadır.

Kendilerini göstermeyi ve ilgili sevdiklerinden farklılıklara açıktırlar. İnsanların giymeye cesaret edemediği kıyafetleri seçerek iyi bir şekilde taşıyabilirler.

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