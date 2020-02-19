2020 YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ne zaman? Başvurular nasıl yapılır?

2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1), 12 Nisan 2020 tarihinde uygulanacak. ÖSYM bugün duyuru yaparak kılavuzun yayımlandığını ve başvuruların başladığını belirtti. Sınava başvurular, 19-26 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak.

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ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-YDS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir."