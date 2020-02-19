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19.02.2020 - 10:13 |

2020 YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ne zaman? Başvurular nasıl yapılır?

Yılın belirli dönemlerinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavları yapılıyor. Yılın ilk YDS'si ise 12 Haziran'da gerçekleşecek. Bugün itibarıyla başvurular başladı. Peki, başvurular nasıl yapılacak?

2020 YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ne zaman? Başvurular nasıl yapılır?

 

2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1), 12 Nisan 2020 tarihinde uygulanacak. ÖSYM bugün duyuru yaparak kılavuzun yayımlandığını ve başvuruların başladığını belirtti. Sınava başvurular, 19-26 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak.

YDS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-YDS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir." 

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