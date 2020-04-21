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21.04.2020 - 14:40 |

2020 yengeç burcu hangi ay, hangi gün doğmuştur? Yengeç burcu olası doğum tarihi

Burçlar ve özellikleri bazı kişilerin ilgi alanlarından birisidir. 12 adet burçların farklı farklı tarihleri bulunur. Fakat bazı kişiler hangi burca sahip olduğu veya burçların hangi tarihlere denk geldiği hakkında bilgi sahibi değillerdir. Peki, 2020 Yengeç burcu hangi ay ve hangi gün doğmuştur? İşte detaylar.

2020 yengeç burcu hangi ay, hangi gün doğmuştur? Yengeç burcu olası doğum tarihi

Yengeç burcu 12 burç arasında yer alan burçlardan birisidir. Temmuz ayında doğan herkes yengeç burcu olmaktadır. Fakat Temmuzun her günü yengeç burcu olmadığı gibi Haziran ayının son günleri de yengeç burcuna dahildir.

Bu durum bazı insanların kafasını karıştırmaktadır. Yengeç burcu olanlar 22 Haziran ile 22 Temmuz ayı arasında doğan kişilerdir.

Yengeç burcu olası doğum tarihi nedir?

Her aya ait bir burç bulunmaktadır. Yengeç burcu olan kişiler de yaz mevsiminin bir ayı olan Temmuz ayında doğan kişilerdir. Fakat yengeç burcu Haziran ayının 22'sinden sonra başlar Temmuz ayının 22'sine kadar devam eder. Bu sebep ile 22 Haziran ve 22 Temmuz ayı arasında doğan herkes yengeç
burcudur.

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