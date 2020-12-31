Milli Piyango Sorgulama 2021 Yılbaşı: Amorti ve büyük ikramiye hangi numaralara çıktı? Hemen tıkla biletini sorgula!

Online bilet sorgulama ekranına Milliyet.com.tr’den ulaşmanız çok kolay. Haberimizde yer alan Milli Piyango sonuçları linkine tıklayarak bilet sorgulama sayfasına giriş yapabilirsiniz. Online bilet sorgulama ekranına satın aldığınız biletin numarasını yazmanız yeterli. Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre biletine ne kadar ikramiye isabet ettiğini online sorgulama yaparak öğrenebiliyorsunuz. İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçlarına göre 100 milyon TL kazanan bilet.

100 MİLYON TL'LİK BİLET NUMARASI

9884757

AMORTİ RAKAMLARI

0 - 5

Milli Piyango bu yılda milyonlarca ikramiye dağıttı. Toplamda 563 milyon 400 bin ikramiyenin dağıtıldığı Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon TL’ydi. Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti ve büyük ikramiye biletinin çekilişinin yapılması ile sona erdi ve vatandaşlar bilet sorgulama için online platformlara akın etti. Milli Piyango bileti sorgulamak için ise Milliyet.com.tr adresini ziyaret etmeniz yeterli.

MİLLİ PİYANGO’DA HANGİ BİLET NE KADAR KAZANIYOR?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde toplam dağıtılacak ikramiye tutarı 563 milyon 400 bin TL. Büyük ikramiye tutarı ise tam 100 milyon TL.

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Büyük ikramiyeyi 1 rakamla kaçıran biletlere verilen ikramiyeye teselli ikramiyesi deniyor.