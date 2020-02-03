2020 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite sınavı başvuruları başladı mı?

YKS başvuruları için geri sayım başladı. Her geçen gün heyecan artıyor. Yakın zamanda başvurular başlıyor. Tam tarihi bilmeyenler şimdi sürekli olarak "2020 YKS başvuruları ne zaman başayacak?" diye soruyor. İşte Üniversite sınav ve başvuru tarihleri...

2020 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç ayrı oturumda tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavının(YKS) başvuru tarihleri:

YKS (TYT - AYT - YDT) BAŞVURU TARİHLERİ: 6 Şubat 2020 - 3 Mart 2020 tarihleri arasında alınacak. Kılavuzun ise 6 Şubat'ta yayımlanması bekleniyor.

2020 YKS NE ZAMAN?

YKS (TYT - AYT YDT) SINAV TARİHLERİ: 20 - 21 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak.

2020 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 23 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.