03.02.2020 - 17:30 |
2020 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite sınavı başvuruları başladı mı?
Şubat ayı geldi üniversite adaylarının heyecan katsayısı arttı. Şubat ayında YKS başvuruları başlıyor. Henüz ÖSYM takvimini incelemeyenler "2020 YKS başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. İşte Üniversite sınavı başvuru tarihleri...
YKS başvuruları için geri sayım başladı. Her geçen gün heyecan artıyor. Yakın zamanda başvurular başlıyor. Tam tarihi bilmeyenler şimdi sürekli olarak "2020 YKS başvuruları ne zaman başayacak?" diye soruyor. İşte Üniversite sınav ve başvuru tarihleri...
2020 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Üç ayrı oturumda tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavının(YKS) başvuru tarihleri:
YKS (TYT - AYT - YDT) BAŞVURU TARİHLERİ: 6 Şubat 2020 - 3 Mart 2020 tarihleri arasında alınacak. Kılavuzun ise 6 Şubat'ta yayımlanması bekleniyor.
2020 YKS NE ZAMAN?
YKS (TYT - AYT YDT) SINAV TARİHLERİ: 20 - 21 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak.
2020 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 23 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.