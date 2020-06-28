2020 YKS cevap anahtarı: ÖSYM YKS-TYT-AYT-YDT soruları ve cevapları açıklandı mı?

YKS soruları ve cevap anahtarı üniversite sınavına giren adayların ve ailelerinin gündeminde bulunuyor. YKS'nin ilk oturumu olan TYT dün gerçekleştirildi. Heyecanla beklenen AYT ve YDT sınavı ise bugün tamamlandı. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavının sonuçlarına göre öğrenciler tercihlerini yapacaklar. Sonuçlar açıklana kadar geçecek sürede ise adaylar cevapları kontrol etmek ve sınavları hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. YKS soruları ve cevapları yayımlandığı zaman adaylar, cevaplarını karşılaştırabilecekler. 2020 YKS cevap anahtarı büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte YKS soruları ve cevapları ile ilgili merak edilen detaylar haberde yer alıyor...

ÖSYM YKS CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

YKS 3 oturum şeklinde gerçekleştirildi. İlk oturum TYT dün yapıldı. Bugün ise diğer oturumlar olan AYT ve YDT gerçekleştirildi.

YKS cevap anahtarı ise öğrenciler tarafından merak ile araştırılıyor. 2020 YKS cevap anahtarı ve soruları henüz açıklanmadı. Sorular ve cevapları açıklandığı zaman YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişim sayfası haberde yer alacak.

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasından sonra ise tercih süreci başlayacak.