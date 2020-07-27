2020 YKS Sayısal bölümler (dört yıllık) taban puanları ve kontenjanlar belli oldu mu? YKS Üniversite dört yıllık Sayısal bölüm taban puanları...

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler taban puanlarına çevrildi. Üniversitede iyi bir eğitim almak ve kariyerlerine bu doğrultuda yön vermek isteyen adaylar aldıkları puan ve sıralamanın yanı sıra Üniversitelerin aldıkları taban puanları araştırmaya devam ediyor. Lise eğitimini Sayısal Bölümde tamamladıktan sonra Üniversite sınavına da Sayısal Bölümden giren adaylar aldıkları puanların ardından hangi mesleklerin ve bölümlerin bu alanda yer aldığını da araştırmaya başladı. Peki Üniversite taban puanları yayımlandı mı?

İşte 2019 yılı dört yıllık bölüm ve fakültelerin Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık Taban puanları...

2019 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (DÖRT YILLIK FAKÜLTE)

2020 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 Üniversite taban puanları henüz ÖSYM tarafındann yayımlanmadı. YKS kılavuzunun bayramdan hemen sonra yayımlanması ve Üniversite taban puanlarının da erişime açılması bekleniyor.

2019 YILI ÖNLİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (İKİ YILLIK BÖLÜMLER)

ÜNİVERSİTE KONTENJALARI HAKKINDA

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.

Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir:

Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.

Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.

Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.

Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.

İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.