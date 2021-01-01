2020’nin gerçek kahramanı sağlık çalışanlarının çocukları: Tedbirlere uyarsanız bu savaşı kazanırız

Çin, Vuhan’dan dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığının ölümcül etkisi sürüyor. Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının görülmesiyle birlikte sağlık çalışanları çok yoğun bir tempo ile çalışmaya başladı. Bu süreçte bazıları aylarca eve gidemedi sevdiklerinden uzak kaldı, bazıları da artan hasta sayısıyla baş edebilmek için az uyudu izin yapmadan çalıştı. Yoğun bakımlarda aylardır virüsü yakalanan vatandaşlar için mücadele eden sağlık çalışanları bu dönemde 310 meslektaşını kaybetti. Geride bıraktığımız 2020 yılı hem yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının yakınları hem de sağlık emekçileri için büyük acıların yaşandığı bir yıl oldu. O acıyı en derinden hisseden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz’ün çocukları, Milliyet aracılığı yeni yılda ile hem tıp camiasına hem de topluma seslendi.

‘Aşıyla atlatacağız’









Prof. Dr. Murat Dilmener’in oğlu Taner Dilmener, çok üzücü bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Sağlık çalışanları 2020’i çok zor geçirdi. Görünmez düşmana karşı ön safta savaşan çok sayıda sağlık çalışanını yitirdik. Babamı kaybetmenin acısını aile olarak yüreğimizde taşıyoruz. Babam, birçok öğrenci yetiştirip, büyük emek verdi. Mücadelede tablo her geçen gün ağırlaşsa da Kovid-19’a karşı mücadeleden asla vazgeçmemeliyiz. Kovid-19’a karşı 2021’de en büyük silahımız aşı olacak. 2021’de zor bir yıl olacak ancak biz bu savaştan galip çıkacağız. ”

‘Babam neden öldü?’









Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu, alınan tedbirlere uymayanlara sordu ve uyardı: “Halkımız en azından kaybettiğimiz sağlık çalışanları ve vatandaşlarımızı düşünerek uyarı ve tedbirlere uymaya özen göstermeli. Televizyonda, ‘insanlar uyarı ve dikkat etmiyor’ dendiğinde, üzülüyorum. O zaman babam neden öldü diye sorguluyorum. Dikkat edersek ölenlerin hatırasına saygı duymuş, değer vermiş olacağız. Ölen veya hayatta olan sağlık çalışanlarına verilecek en değerli armağan, Kovid-19’a karşı dikkat etmektir. 2021’de umarım pandeminin yaşattığı acılar son bulur.”

‘Bu savaşı kazanırız’









Prof. Dr. Feriha Öz’ün oğlu Prof. Dr. Ferhan Öz, “2020 büyük acılar yaşadığımız bir yıl oldu. 2021’in sağlık çalışanları ve vatandaşlarımızın kurallara uyduğu, sıkı sıkıya korunduğu bir yıl olmasını diliyorum. Virüs bir konakta, yani insan vücudunda yaşıyor. Şayet 2021’de tedbirlerde gevşeme ve esneklik olmazsa bu savaşı kazanırız. Aşılansak bile tedbirlerden taviz vermemeliyiz. İnşallah Türk ulusu, sağlık çalışanları bu yaşadığımız kara dönemi atlatacaktır. 2021 yılı umarım sağlıkla, mutlulukla geçer. Umudumuzu hiç bir zaman kaybetmeyelim” dedi.