2021 47/1-D Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 47/1-D Cezası Ne Kadar?

47/1-d trafik ceza kodu, kanunlara göre; trafik kurallarına, yasakları ve yükümlülüklerine uymamak anlamına gelir ve kanunlara göre suç unsuru teşkil eder.

47/1-d trafik Ceza Kodu Nedir?

Trafikte gereken asayişin sağlanması için; yolcu, sürücüler ve yayaların can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından, belli kurallar uygulanmaktadır. Trafik polisi bulunmadığı yerlerde, trafik levhalarına uymak, uyarı tabelalarını dikkate almakta bu kurallardan bazılarıdır.

Bu kurallar sadece can güvenliği açısından değil, kişilerin iş veya okullarına giderken ki yolculuk konforu ve trafik stresini azaltma anlamında da, büyük önem taşır. Medeni ülkelerin, güvenli trafik akışlarına baktığımızda, hemen hemen herkesin bu kurallara uymakta olduğunu görürüz.

Madde 47/1-d Cezası Ne Kadar?

2020 yılı itibariyle 47/1-d ceza kuralını ihlal etmek, karayolları trafik kanunu gereğince, 144 tl idari para cezası ile uygulanır. 15 gün içerisinde ödeme yapıldığı takdirde %25 indirim uygulanır.

Cezanın uygulandığı tarih ve 1 sene öncesinde toplam cezalar 100 puanı aştı ise, sürücü belgesine el konulmaktadır. Eğer 100 puan doldurulmadıysa, bir önceki sene cezaya dahil edilemez ve herhangi bir sorun teşkil etmez.