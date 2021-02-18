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18.02.2021 - 11:01 |

2021 48/5 Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 48/5 Cezası Ne Kadar?

Kara yolları denetleme şube müdürlüğü tarafından ve vergi dairesi tarafından düzenlenen trafik cezaları bulunuyor. Bu trafik cezalarının her birine özgü ayrıca trafik ceza kodları bulunmaktadır. Trafik ceza kodları trafik cezalarının birbirinden ayrılmasını sağlamaktadır. Her trafik cezası bu ayrıntılar ile birlikte düzenlenip trafik ceza kodu belirlenmiştir. Ülkemizde uygulanan bir trafik ceza kodu da 48/5 trafik ceza kodudur. Peki 48/5 trafik ceza kodu nedir? İşte, detaylar.

2021 48/5 Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 48/5 Cezası Ne Kadar?

2020 yılı itibari ile pek çok trafik cezasında düzenlemeye gidildi. Düzenlemeye gidilen bir trafik ceza kodu da 48/5 trafik ceza kodudur.

48/5 Trafik Ceza Kodu Nedir?

Bu trafik cezası alkollü araç kullanma yasağını çiğneyen sürücüler için oluşturulmuştur. 48/5 trafik ceza kodu seyir halinde iken alkollü araç kullandığınızı ifade eder.

Madde 48/5 Cezası Ne Kadar?

Alkollü araç kullananların belirlenen promil sınırını aşması sebebi ile trafik cezası sürücüye belirlenir. 1. defada 1.339 TL. (% 25 İndirimli 1.004,25 TL.) 2. defada 1.679 TL. (% 25 İndirimli 1.259,25 TL.) 3 ve 3'ten fazlasında 2.698 TL. (% 25 İndirimli 2.023,50 TL) para cezası kesilir. Ayrıca 20 sürücü ceza puanı da ehliyetine işlenir.

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