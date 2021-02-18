2021 48/5 Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 48/5 Cezası Ne Kadar?

2020 yılı itibari ile pek çok trafik cezasında düzenlemeye gidildi. Düzenlemeye gidilen bir trafik ceza kodu da 48/5 trafik ceza kodudur.

48/5 Trafik Ceza Kodu Nedir?

Bu trafik cezası alkollü araç kullanma yasağını çiğneyen sürücüler için oluşturulmuştur. 48/5 trafik ceza kodu seyir halinde iken alkollü araç kullandığınızı ifade eder.

Madde 48/5 Cezası Ne Kadar?

Alkollü araç kullananların belirlenen promil sınırını aşması sebebi ile trafik cezası sürücüye belirlenir. 1. defada 1.339 TL. (% 25 İndirimli 1.004,25 TL.) 2. defada 1.679 TL. (% 25 İndirimli 1.259,25 TL.) 3 ve 3'ten fazlasında 2.698 TL. (% 25 İndirimli 2.023,50 TL) para cezası kesilir. Ayrıca 20 sürücü ceza puanı da ehliyetine işlenir.