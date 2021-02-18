2021 51/2-A Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 51/2-A Cezası Ne Kadar Oldu?

51/2-a trafik ceza kodu sürücüleri ilgilendiren önemli bir trafik cezasıdır. Kuralların ihlali sonucunda her sürücü bu ceza ile karşılaşabilmektedir.



51/2-a Trafik Ceza Kodu Nedir?



Bu trafik ceza kodu hız ihlali sonucu ortaya çıkmaktadır. Trafik hız sınırı belirtilen noktada sürücü 'dan %30'a kadar hız ihlali yaptığı durumda 51/2-a trafik ceza kodu ile trafik cezası kesilir.



Madde 51/2-a Cezası Ne Kadar? (2020)



2021 yılı ile yeni trafik cezaları miktarları belirlenmiştir. Belirtilen 51/2-a trafik cezası 314 TL olarak belirtilmiştir. Ayrıca trafik cezası tebliğ tarihi itibaren 15 gün içerisinde ödendiği takdirde %25 erken ödeme indirimi sağlamaktadır.