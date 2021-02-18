2021 51/2-A Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 51/2-A Cezası Ne Kadar Oldu?
Ülkemizde yer alan pek çok trafik cezaları bulunmaktadır. Bu trafik cezaları yalnızca trafiğe çıkan sürücüler için geçerlidir. Seyir halinde iken trafik kurallarını çiğneyen sürücüler için çeşitli cezalar düzenlenmiştir. Kara yolları düzenlemiş olduğu bu cezaları aynı zamanda bir trafik ceza kodu belirlemiştir. Ülkemizde ki trafik ceza kodu da 51/2-a trafik ceza kodudur. Peki, 51/2-a trafik ceza kodu nedir? Madde 51/2-a cezası ne kadar? Sizler için tüm detayları derledik.
51/2-a trafik ceza kodu sürücüleri ilgilendiren önemli bir trafik cezasıdır. Kuralların ihlali sonucunda her sürücü bu ceza ile karşılaşabilmektedir.
51/2-a Trafik Ceza Kodu Nedir?
Bu trafik ceza kodu hız ihlali sonucu ortaya çıkmaktadır. Trafik hız sınırı belirtilen noktada sürücü 'dan %30'a kadar hız ihlali yaptığı durumda 51/2-a trafik ceza kodu ile trafik cezası kesilir.
Madde 51/2-a Cezası Ne Kadar? (2020)
2021 yılı ile yeni trafik cezaları miktarları belirlenmiştir. Belirtilen 51/2-a trafik cezası 314 TL olarak belirtilmiştir. Ayrıca trafik cezası tebliğ tarihi itibaren 15 gün içerisinde ödendiği takdirde %25 erken ödeme indirimi sağlamaktadır.