18.02.2021 - 11:09 |
2021 51/2-B Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 51/2-B Cezası Ne Kadar?
Trafik denetleme şubesi tarafından her ceza türü için bir trafik ceza kodu belirlenmiştir. Bu trafik ceza kodları trafik cezalarını birbirinden ayırmaya yardımcı olur. Ayrıca trafik ceza kodları ile kişinin hangi trafik ihlali yapıldığı da ayrıntılı olarak belirlenmektedir. Trafik ceza kodlarını bilmek sürücüler için önemlidir. Peki, trafik ceza türlerinden biri olan 51/2-b trafik ceza kodu nedir? 51/2-b trafik ceza kodu nedir? İşte 51/2-b hakkında bilinmesi gerekenler.
51/2-b trafik ceza kodlarından biridir. Zaman zaman sürücüler 51/2-b trafik cezası ile karşılaşabilirler.
51/2-b Trafik Ceza Kodu Nedir?
Bu trafik ceza kodu bir hız ihlali ile alakalıdır. Sürüş esnasında hız sınırını %30'dan %50'ye aşanlar için 51/2-b trafik ceza kodu düzenlenmiştir. Bu hız kuralına uymayan sürücüler için bu trafik cezası belirlenir.
Madde 51/2-b Cezası Ne Kadar?
51/2-b kodlu trafik cezasının miktarı 2021 yılı itibari ile 625 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Her trafik cezasında olduğu gibi bu trafik cezasında da erken ödeme indirimi bulunur. 15 gün içerisinde erken ödendiği takdirde %25 indirim uygulanır.
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