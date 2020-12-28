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28.12.2020 - 11:59 |

2021 AGİ ne kadar oldu, yeni AGİ fiyatları AÇIKLANDI! Asgari ücrete AGİ dahil mi? Bekar, evli, 1,2,3 çocuklu AGİ rakamları için TIKLA...

AGİ ücreti son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Milyonlarca kişinin gözler 2021 asgari ücret tutarına çevrildi. Asgari ücretin belirlenmesi için 4. ve son toplantı bugün gerçekleşti. Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte 2021 AGİ rakamları araştırılmaya başlandı. AGİ ücretleri bekar, evli, evli eşi çalışmayan 1 çocuklu, evli eşi çalışan 1 çocuklu, evli eşi çalışmayan 2 çocuklu ve evli eşi çalışmayan 2 çocuklu olmak üzere farklı tutarlarda yer alıyor. Diğer taraftan ise "asgari ücrete AGİ dahil mi?" sorusu araştırılıyor. Son dakika AGİ ile ilgili detaylar anebean haberde yer alacak. Peki, 2021 AGİ ne kadar olacak kaç TL?

2021 AGİ ne kadar oldu, yeni AGİ fiyatları AÇIKLANDI! Asgari ücrete AGİ dahil mi? Bekar, evli, 1,2,3 çocuklu AGİ rakamları için TIKLA...

AGİ gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Asgari ücret ile ilgili geçtiğimiz günlerde 3 toplantı yapıldı. Bugün ise asgari ücreti belirlemek üzere son toplantı gerçekleştirildi. Asgari ücretinin yeni tutarının merak edildiği gibi AGİ rakamları merakla araştırılıyor. Asgari ücrette yaşanan artışla beraber AGİ'ye de zam geliyor. AGİ asgari ücret içerisinde olup olmadığı ise merak edilen diğer bir konu olarak bulunuyor. AGİ ücreti kişinin medeni hali, çocuk sayısı ve eşinin çalışıp çalışmama durumuna göre değişiyor. Yani bekar, evli, evli eşi çalışmayan 2 çocuklu, evli 2 eşi çalışan 2 çocuklu bireylerin AGİ ücretleri farklı oluyor. Peki 2021 AGİ ne kadar olacak, kaç TL, asgari ücrete agi dahil mi? İşte bekar, evli ve çocuklu AGİ rakamları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

2021 AGİ RAKAMLARI SON DAKİKA...

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk , 2021'de geçerli olacak asgari ücretin net 2825 TL olduğunu açıkladı.

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu asgari ücreti: 3.013 TL

2021 Bekar çalışan AGİ ücreti 268 lira olacak.

2020 AGİ NE KADAR, KAÇ TL?

Bekar AGİ ücreti: 220,73TL

Evli eşi çalışmayan AGİ ücreti: 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu AGİ ücreti: 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu AGİ ücreti: 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu AGİ ücreti: 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu AGİ ücreti: 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu AGİ ücreti: 375,23 TL

Evli eşi çalışan AGİ ücreti: 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu AGİ ücreti: 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu AGİ ücreti: 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu AGİ ücreti: 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu AGİ ücreti: 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu AGİ ücreti: 375,23 TL

ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL Mİ?

Asgari ücret ve AGİ ile ilgili araştırmalar gündemde bulunuyor. Asgari ücret tutarına bekar çalışanın AGİ tutarı eklidir.

2021 yılı asgari ücret rakamı belli olduGelen son dakika haberine göre milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyecek yeni asgari ücret belli oldu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamını brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş net olarak açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...
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