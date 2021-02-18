18.02.2021 - 11:15 |
2021 Araç Muayenesi Gecikme Cezası Ne Kadar? Geciken Araç Muayeneleri İçin Ödenen Ücret
2021 yılı itibariyle araçları muayeneye sokmayan araç sahipleri bazı cezalarla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu yaptırımlar yapılan değişiklik ile beraber daha yüksek noktaya çıkmış durumda. Ayrıca verilen süre içerisinde ödenmeyen cezalar gecikmeyi düşmekte ve daha fazla artmaktadır. Peki, 2021 Araç muayenesi gecikme cezası ne kadar? Geciken araç muayeneleri için ödenen ücret hakkında bilinmesi gerekenler.
Araçların muayeneden geçirmeyen kişiler öncelikle belirlenmiş bir standart cezaya maruz kalır. Eğer bu ceza gerekli zaman içerisinde ödenmezse o zaman daha yüksek noktaya çıkmaktadır.
2021 Araç Muayenesi Gecikme Cezası Ne Kadar?
Çeşitli nedenlerden dolayı araçların muayene ettirmeyen kişiler güncellenmiş yaptırım doğrultusunda 314 TL gibi bir ceza ödemek mecburiyetinde kalmaktadır. Eğer araç 7 iş günü içerisinde muayeneden geçerse ceza 235,50 TL’ye düşmektedir.
Gecikme bedeli muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücretinin %5'i olup, bu tutarlar Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı'na aktarılmaktadır.
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