2021 Aracı Muayenene Yaptırmama Cezası Ne Kadar Oldu? Muayenesiz Araç Kullanma Cezası

Aracını muayene yaptırmayan kişiler yeni gerçekleştirilen değişiklik ile beraber daha yüksek cezalar ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu sebepten dolayı zamanında araç muayenesinin yapılması büyük öneme sahiptir. Aracı trafikten men edilme gibi bir durum da yine yaşanabilir.

2021 Aracı Muayene Yaptırmama Cezası Ne Kadar Oldu?

2021 yılı itibarıyla aracını muayeneden geçemeyen araç sahipleri için ceza 314 TL'ye çıkmış durumda. Yani muayene yapılmış bir araçla trafiğe çıkıldığı zaman 314 TL değerinde ceza ödemek mecburiyetinde kalınmaktadır. Tabii ceza sadece bununla sınırlı değil. Aynı zamanda araç trafikten men edilir ve 7 iş günü içerisinde muayenenin yapılması istenir. Eğer bu süre zarfında araç muayeneden geçerse indirimli ödeme üzerinden ceza 235,50 TL’ye düşer.