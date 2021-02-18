2021 Asker Kaçağı Cezası Ne Kadar? Askerlik Yoklama Kaçağı Para Cezası Nereye Ödenir?

Asker kaçağı cezası 2021 yılında düzenlenmiştir. Ve yoklama da kaçak gözüken kişiler para cezası ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Yoklama kaçağı yaşayan kişiler asker kaçağı olarak aranmaya düşmektedir.

2021 Asker Kaçağı Cezası Ne Kadar?

Yoklama kaçağı, askerlik çağına gelmesine rağmen tecil işlemlerini yerine getirmeyen kişileri ifade etmektedir. Yoklama kaçağı işlemi kapsamında değerlendirilen kişi, kaçak olarak sayıldığı ilk günden, yakalandığı ilk güne kadar değerlendirilen gün kapsamında günlük 5 TL'den cezai işleme tabi tutulur. Yani yakalanan kişi 100 gündür kaçak ise 5x100 TL'den toplam 500 TL cezaya çarptırılır.

Askerlik Yoklama Kaçağı Para Cezası Nereye Ödenir?

Askerlik yoklama kaçağı cezasına maruz kalan kişilerin en çok araştırdığı konulardan birisi de cezanın nereye ödeneceğidir. Asker yoklama kaçağı cezası vergi dairelerine ödeme yapmak mümkündür. Ayrıca e-devlet üzerinden de bu ceza bedeli yine ödenmektedir.