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31.12.2020 - 19:16 |

2021 Milli Piyango Sonuçları Yılbaşı Yarım Bilet Sorgulama Ekranı: Milli Piyango 2021 Yılbaşı Özel Çekilişi Yarım Bilet Ne Kadar İkramiye Veriyor?

Milli Piyango 2021 Yılbaşı Özel çekilişi için geri sayım sürerken yarım bilet sorgulama ekranına nasıl ulaşılır vatandaşlar merak ediyor. Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi için tam, yarım ya da çeyrek bilet alan kişiler aldıkları bilete göre ikramiye kazanma şansına sahip oluyorlar. Dağıtılacak toplam ikramiyenin 563 milyon 400 bin olduğu Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde yarım bilet alan vatandaşlar biletine çıkan ikramiyenin yarısını almaya hak kazanacak. Peki, Milli Piyango yarım bilet sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Yılbaşı bileti sorgulama nasıl yapılır? İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ve bilet sorgulama ile ilgili merak edilenler.

2021 Milli Piyango Sonuçları Yılbaşı Yarım Bilet Sorgulama Ekranı: Milli Piyango 2021 Yılbaşı Özel Çekilişi Yarım Bilet Ne Kadar İkramiye Veriyor?

Milli Piyango’nun her yıl düzenlenen Yılbaşı Özel çekilişinde sonuçların açıklanmasına kısa bir süre kala bilet sorgulama ile ilgili ayrıntılar da araştırılmaya devam ediyor. Büyük ikramiyenin 100 milyon TL olduğu Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinde toplam 563 milyon 400 bin ikramiye dağıtılacak. Kullanıcılar bu yıl Millipiyangoonline.com adresinden online olarak Milli Piyango bilet satın alabildi. Milli Piyango biletleri tam, yarım ve çeyrek bilet olarak üçe ayrılıyor. Milli Piyango bilet sorgulama işlemlerini Milliyet.com.tr’nin bilet sorgulama sayfasından kolaylıkla yapabileceksiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekiliş sonuçları amorti ve büyük ikramiyenin çekilmesinin ardından sona eriyor. Çekiliş sona erdikten sonra bilet sorgulama yapabilirsiniz.

Milli Piyango Sorgulama

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MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

2021 Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları tam biletler 100 TL, yarım biletler 50 TL ve çeyrek biletler ise 25 TL’ye satılıyor.

MİLLİ PİYANGO YARIM BİLETE NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Milli Piyango’da alınan biletin türüne göre ikramiye alınıyor. Tam bilet isabet eden ikramiyenin tamamını alırken; yarım bilet yarısını; çeyrek bilet ise çeyreğini almaya hak kazanıyor.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Her biletin üzerinde 0’dan 9’a kadar rakamlar bulunmaktadır. Tam, yarım ya da çeyrek bilet seçeneklerinden birini satın alarak Milli Piyango oyununa dahil olabilirsiniz. Milli Piyango sabit ve gezici bayilerinden Milli Piyango bileti almak mümkün. Bu yıl Millipiyangoonline.com ve Milli Piyango uygulaması üzerinden de bilet satışı yapıldı. 

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 31 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 918 oldu, 22 bin 21 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 100 bin 650'ye yükseldi.
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