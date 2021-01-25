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25.01.2021 - 10:40 |

2021 MSÜ kılavuzu yayımlandı mı? Başvurular ne zaman başlıyor?

MSÜ başvuruları deyim yerindeyse eli kulağında... Başvurular öncesi kılavuzun yayımlanıp yayımlanmayacağı sorgulanıyor. Haftanın başında 2021 MSÜ kılavuzu yayımlandı mı? Başvurular ne zaman başlıyor? soruları epey gündemde...

2021 MSÜ kılavuzu yayımlandı mı? Başvurular ne zaman başlıyor?

MSÜ sınavı için süreç başlıyor. Yeni haftada adayların gündemi kılavuz... Başvurular için gün sayılırken "MSÜ başvurular ne zaman başlıyor? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı?" sorularına cevap aranıyor.

2021 MSÜ BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

2021 ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ başvuruları 27 Ocak'ta başlayacak ve 23 Şubat'ta son bulacak. Geç Başvuru tarihi olarak ise 3 Mart tarihi belirlenmiş durumda... Öte yandan sınav 4 Nisan 2021 yılında gerçekleşecek. MSÜ 2021 kılavuzunun ise 27 Ocak'ta yayımlanması bekleniyor.

2021 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçları 29 Nisan tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adaylarla paylaşılacak.

 

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