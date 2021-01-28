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28.01.2021 - 16:20 |

2021 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan ayı ne zaman idrak edilecek? 2021 yılı dini günler takvimi Diyanet İşleri tarafından yayınlandı. 13 Şubat itibariyle başlayacak üç ayların ardından vatandaşlar Ramazan ayının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Ramazan ne zaman? İlk oruç hangi gün tutulacak?

2021 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Diyanet İşleri, 2021 yılı dini günler takvimini yayınladı. 13 Şubat 2021 Cumartesi günü itibariyle Üç Aylar başlıyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün tutulacak? İşte 2021 yılı Ramazan ayının başlangıç tarihi.

2021 RAMAZAN NE ZAMAN?

2021 Yılı Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. İlk oruç 13 Nisan'da tutulacak.

KANDİLLER NE ZAMAN?

2021 ilk kandil gecesi 18 Şubat 2021 Perşembe gecesi idrak edilecek olan Regaib Kandili. 10 Mart 2021 Çarşamba gecesi ise Miraç Kandili idrak edilecek. 27 Mart 2021 Cumartesi gecesi ise Berat Kandili idrak edilecek.

Müslümanlar için en mübarek gecelerden birisi olan Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021 Cumartesi gecesi idrak edilecek.

5 Milyon 350 bin TL’lik hırsızlık güvenlik kamerasındaEsenyurt'ta gece saatlerinde bir galeriye gelen şüpheli şahıslar dakikalar içerisinde 5 milyon TL değerinde iki lüks cipi ve içinde 350 bin TL olduğu tespit edilen çelik kasayı çaldılar. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri 100 güvenlik kamerasından yola çıkarak şahıslardan birisini ve 2 lüks cipi buldu. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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