2021 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Diyanet İşleri, 2021 yılı dini günler takvimini yayınladı. 13 Şubat 2021 Cumartesi günü itibariyle Üç Aylar başlıyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün tutulacak? İşte 2021 yılı Ramazan ayının başlangıç tarihi.

2021 RAMAZAN NE ZAMAN?

2021 Yılı Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. İlk oruç 13 Nisan'da tutulacak.

KANDİLLER NE ZAMAN?

2021 ilk kandil gecesi 18 Şubat 2021 Perşembe gecesi idrak edilecek olan Regaib Kandili. 10 Mart 2021 Çarşamba gecesi ise Miraç Kandili idrak edilecek. 27 Mart 2021 Cumartesi gecesi ise Berat Kandili idrak edilecek.

Müslümanlar için en mübarek gecelerden birisi olan Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021 Cumartesi gecesi idrak edilecek.