23.11.2020 - 15:16 |
2021 Ramazan ve Ramazan Bayramı ne zaman?
Yavaş yavaş 2020'nin sonuna geliyoruz. Yeni yıla az bir süre kala zaman zaman 2021 Ramazan ve Ramazan Bayramı ne zaman? aramaları yapılıyor. İşte detaylar...
Mübarek Ramazan ayı için gün sayılıyor. İslam alemi 11 Ayın Sultanı'nı iple çekiyor. Yeni yıla az bir süre kala zaman zaman 2021 Ramazan ve Ramazan Bayramı ne zaman? sorularına cevap aranıyor.
2021 RAMAZAN NE ZAMAN?
2021'de Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlıyor ve 12 Mayıs Çarşamba sona eriyor.
RAMAZAN BAYRAMI GÜNLERİ
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi