Mübarek Ramazan ayı için gün sayılıyor. İslam alemi 11 Ayın Sultanı'nı iple çekiyor. Yeni yıla az bir süre kala zaman zaman 2021 Ramazan ve Ramazan Bayramı ne zaman? sorularına cevap aranıyor.

2021 RAMAZAN NE ZAMAN?

2021'de Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlıyor ve 12 Mayıs Çarşamba sona eriyor.

RAMAZAN BAYRAMI GÜNLERİ

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi