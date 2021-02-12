2021 Üç Aylar takvimi, mesajları, fazileti, duası nedir? Üç aylarda yapılacak ibadetler ne zaman ve nasıl yapılır?

2021 Yılının mübarek üç ayları ne zaman başlayacak sorusu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar için büyük gün geldi çattı. 2021 Üç aylar takvimini haberimize ekledik. Aynı zamanda haberimizin devamında üç aylar mesajlarına, üç aylar faziletine, duasına ve üç aylarda yapılacak ibadetleri derledik. Peki üç aylar 2021 ne zaman başlıyor?

2021 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

Diyanet İşleri 2021 yılı dini günler takvimini yayınladı.

Bu yıl üç ayların başlangıcı 13 Şubat 2021 Cumartesi gününe denk geliyor.

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.

ÜÇ AYLAR DUASI

Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."

Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

"Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân."

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER

Üç aylarda en faziletli olan ibadetlerden birisi oruç tutmaktır. Oruç tutarak hem gün boyunca yaptığımız ibadetlere anlam yükler hem de diğer insanları daha iyi anlarız. Dinimizde belirli bir zamanda tutulan oruç sadece Ramazan ayına özeldir, yani bunun dışında üç aylar adı altında bir oruç şekli bulunmamaktadır. Ramazan ayının dışındaki üç aylarda oruç tutulmalıdır, fakat tamamı oruçlu geçirilmelidir diye bir hadis-i şerife rastlanmamıştır.Üç aylar Müslümanların kendilerini temizleme, toparlama ve iyileştirme ayı olduğundan dolayı yapılan ibadetler de bu yöndedir. Bu ayda bol bol okumalar yapılmalıdır. Dinimizle alakalı bir İlmihal alarak okuyabilir ve bilmediğiniz konularda bilgiler alabilirsiniz. Bu kitaplardan öğrendiklerinizi hayatınıza yansıtabilirsiniz.

Beş vakit namaz üç ayları içerisinde farz kılınmıştır. Öncesinde namazını kılamayan kişiler bu ay içerisinde namaza başlamalı ve sonrasında da devam ettirmelidir. Kişi Zekâtını, Kur’an’a, sünnete ve fıkha uygun bir şekilde ihtiyacı olan kişilere vermelidir. İhtiyacı olan kişilere yardım etmek de bir çeşit ibadet yerine geçmektedir.Üç aylar içerisinde iyi insan olunmalı ve israftan kaçınılmalıdır. Küsler varsa barıştırılmalı ve araları yapılmalıdır.Üç aylar boyunca Peygamberimizin yaptığı dualar tekrar edilmeli ve benimsenmelidir. Hz. Muhammed (s.a.v)’in bu aylar boyunca yaptığı dua şu şekildedir: “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl; Şehr-i Ramazan’ı affımıza vesile eyle.”Üç aylar boyunca bol bol Kur’an-ı Kerim okunmalı ve mümkünse okuyan kişiler dinlenmelidir. Allah’a olan bağlılık duyguları yenilenmeli ve kuvvetlendirilmelidir. Bu ay boyunca Efendimize salat ve selamlar getirilmeli ve O’nun şefaati ümit edilmelidir.

ÜÇ AYLAR MESAJLARI

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun...

Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz mübarek aylar olması dileğiyle…

İçinde bulunduğumuz bu günlerin, kalplerimizin imanla dolmasına vesile olması duasıyla… Üç Aylarımız mübarek olsun.

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı üç aylar dilerim.

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Üç ayların mübarek olsun kardeşim..

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun...

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Üç ayların mübarek olsun...

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice üç aylar..

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun..

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun…

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan üç aylarınız mübarek olsun..

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Üç ayların mübarek olsun..

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun…

ÜÇ AYLAR ÖNEMİ



Hicrî ve kamerî aylar arasında küçük önem taşıyan ve "üç aylar" diye adlandırılan Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylar olarak kabul edilirler. Bu ayların Müslümanlarca önemli ölçüde değer kazanmasının sebepleri arasında Hz. Peygamber (s.a.s)`in bu aylar hakkında verdiği haberler gösterilebilir. Rasûlüllah (s.a.s) bir hadis-i şerifinde; "Recep Allah`ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Ayrıca Peygamber Efendimiz, Receb ayı girince, " Âllahım! Receb ve Şabanı bize mübarek kıl! Bizi Ramazana ulaştır" diye dua ederdi.Üç ayların değerini ifade eden diğer bir önemli özellik ise beş mübarek kandil gecesinden dördünün bu aylar içinde olmasıdır. Regaib gecesi, Recep ayının ilk cuma gecesine, Mirac gecesi, Recep ayının yirmi yedinci gecesine, Berat gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesine, Kadir gecesi ise Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlar.Hz. Peygamber (s.a.s) Şaban ayında çok oruç tutardı. Hz. Aişe, Rasûlüllah (s.a.s)`ın bu aydaki orucu hakkında şöyle der: "Şaban ayındaki kadar çok oruçlu olduğu bir ay görmedim" (Tecrid-i Sarıh, VI, 295).Ramazan ayının fazileti ise çok daha yücedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: "Ramazan geldiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır" (Müslim, Kitâbu`s-Sıyam, 1).