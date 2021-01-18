2021 YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı, başvurular ne zaman yapılacak?

Üniversite adayları güzel bir üniversite kazanmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Üniversiteye girmenin ilk adımı elbette YKS başvuruları... Peki, 2021 YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

YKS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2021 sınav takvimi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hala açıklanmış değil. Takvim açıklandığında YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS'nin tarihleri belli olacak.

2020 yılında başvurular 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında alınmış, sınavlar 20-21 Haziran tarihlerinde uygulanmıştı.