MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 2021 YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı, başvurular ne zaman yapılacak?
ABONE OL
18.01.2021 - 11:09 |

2021 YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı, başvurular ne zaman yapılacak?

Ocay ayının ortalarındayız ve yeni yılın ilk günlerinde YKS başvuru tarihleri merak ediliyor. Şu sıralar en çok yöneltilen soru "2021 YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı, başvurular ne zaman yapılacak?" şeklinde... İşte beklenen tarih...

2021 YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı, başvurular ne zaman yapılacak?

Üniversite adayları güzel bir üniversite kazanmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Üniversiteye girmenin ilk adımı elbette YKS başvuruları... Peki, 2021 YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

YKS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2021 sınav takvimi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hala açıklanmış değil. Takvim açıklandığında YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS'nin tarihleri belli olacak.

2020 yılında başvurular 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında alınmış, sınavlar 20-21 Haziran tarihlerinde uygulanmıştı.

Hızla giden araç demiryolu işçisine çarptıRusya’da hızla ilerleyen bir aracın hemzemin geçitte görevli bir demiryolu işçisine çarpması soncu işçi hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... -18 derecede terör operasyonu! CNN TÜRK 'Eren Operasyonu' bölgesinde

Son dakika... -18 derecede terör operasyonu! CNN TÜRK 'Eren Operasyonu' bölgesinde

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

Açık Öğretim Fakültesi AÖF online sınav girişi nasıl yapılır? AÖF çevrimiçi sınav tarihleri

Açık Öğretim Fakültesi AÖF online sınav girişi nasıl yapılır? AÖF çevrimiçi sınav tarihleri

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet