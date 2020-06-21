21 Haziran Koronavirüs tablosu son durum yayınlanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca açıklıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak az önce açıklanan son dakika haberine göre koronavirüs 450 binden fazla kişinin hayatına mal oldu. Geçtiğimiz gün 3 milyon test barajının yaklaşılmasının ardından toplam vaka sayısı 186.493'e ulaşırken günün can kaybı ise 22 olarak duyurulmuştu. İşte bu akşamki açıklama öncesi Türkiye'de son durum...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(20 HAZİRAN CUMARTESİ)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 41.112



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.248



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 22



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.312

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 2.904.844



TOPLAM VAKA SAYISI: 186.493



TOPLAM CAN KAYBI: 4.927



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 158.828







AFRİKA'DA PATLAMA YAŞANIYOR

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 4 bin 966 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Ülke genelinde bugüne kadar toplam 1 milyon 293 bin 608 test yapıldı. Bu testlerden 92 bin 681'i pozitif çıktı.

Kovid-19 vakalarından 50 bin 326'sı iyileşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1877 oldu.

En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.



MASKE TAKMAK ZORUNLU OLDU!



3 büyük ilimizde maske takmak zorunlu hale getiridil.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte açık alanlarda maske takmanın artık zorunlu olduğunu bildirdi. Ardından Ankara ve Bursa'da da maskesiz çıkma yasağı geldi



İstanbul Valisi Yerlikaya, twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Açık alanlarda maske takmak artık zorunlu" ifadelerini kullandı.

