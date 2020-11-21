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21.11.2020 - 17:55 |

21 Kasım bugünkü koronavirüs tablosu (vaka sayısı-ölü sayısı)! Son dakika Türkiye'de koronavirüs tablosunda son durum nedir?

Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı ile bilgililer günlük olarak paylaşılıyor. Koronavirüs tablosunda iyileşen hasta, ölü, vaka ve test olmak üzere çeşitli ayrıntılar yer alıyor. Bugünkü son durum ise merak ediliyor. Peki 21 Kasım Türkiye'de koronavirüs tablosunda son durum nedir?

21 Kasım bugünkü koronavirüs tablosu (vaka sayısı-ölü sayısı)! Son dakika Türkiye'de koronavirüs tablosunda son durum nedir?

Koronavirüs tablosu son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısı olmak üzere çeşitli ayrıntıları sosyal medya hesabında paylaşıyor. Peki 21 Kasım Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı-ölü sayısı kaç oldu?

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'da dün şu paylaşımı gerçekleştirdi;

"Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000’e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin http://covid19.saglik.gov.tr"

21 Kasım bugünkü koronavirüs tablosu (vaka sayısı-ölü sayısı) Son dakika Türkiyede koronavirüs tablosunda son durum nedir

21 KASIM TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

21 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Ayrıntılar belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.

 

Şişlli'de park halinde olan iki minibüs alev alev yandı.İstanbul Şişli’de cadde üzerinde park halinde olan iki minibüs alev alev yandı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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