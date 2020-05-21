21 Mayıs bugün İftar saati (vakti) kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (2020 Ramazan imsakiyesi) İstanbul - Ankara - İzmir namaz (iftar) saatleri
Ramazan ayı 24 Nisan 2020 günü başladı. Bugün Ramazan ayının 28. günü idrak edilecek. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Ramazan ayında gün gün iftar saatleri ve sahur saatleri merak konusu oluyor. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında yurdun dört bir yanında manevi duygular yaşanmaya devam ediyor. Oruç tutan vatandaşların sabırsızlıkla beklediği iftar vakti bugün ne zaman? İftar saat kaçta? İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin iftar saatleri 21 Mayıs 2020 imsakiye...
İftar saat kaçta? Sahur sonrası İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya - Mersin ve diğer ilerin iftar vakitleri merak edilmeye başladı. Sahur sonrası milyonlarca vatandaş, iftar vaktini öğrenmek için harekete geçiyor. Yaşadığı şehrin iftar ve saatini öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden hem iftar vakitlerine hem de sahur vakitlerine erişim sağlayabilir. İşte il il imsakiye 2020...
BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
İSTANBUL'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
İstanbul'da bugün iftar: 20:28, Sahur vakti 03:43
ANKARA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
Ankara'da bugün iftar: 20:09, Sahur vakti 03:30
İZMİR'DE BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
İzmir'de bugün iftar: 20:28, Sahur vakti 04:05
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