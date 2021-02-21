MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir?
ABONE OL
21.02.2021 - 18:13 |

21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir?

Vaka sayısı kritik seviyelerde bulunurken günlük koronavirüs tablosu da vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Sağlık Bakanlığı giri tablosunda; vaka sayısı, ölü sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayısı ile test oranları bulunuyor. Peki, korona tablosunda son durum nedir?

21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir?

Koronavirüs tablosu, güncel verilerle birlikte Sağlık Bakanlığı covid-19 sayfasından yayımlanmaya devam ediyor. Bakan Fahrettin Koca, haftalık olarak il il korona vaka sayısının da paylaşılacağını bildirmişti. Öte yandan kovid-19 aşısı ile birlikte pandemide önemli noktaya gelinmesi hedefleniyor. İşte, 21 Şubat koronavirüs tablosu...

21 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Bakanlığın paylaştığı korona verilerinin yer aldığı tablo her geçen gün ciddiyetini koruyor. Haftalık il bazında vaka sayısı da açıklanmaya başladı. 21 Şubat koronavirüs tablosu ise henüz açıklanmadı.

KORONAVİRÜS TABLOSU 20 ŞUBAT

Yayımlanan son tabloda 24 saat içinde 118.911 test yapıldı, 7.857 yeni vaka tespit edildi, 635 hasta sayısına ulaşıldı, 7.210 hasta iyileşirken 80 kişi de hayatını kaybetti.

İkiz şehitlerin babası: Ahmet’imi, Mehmet’imi rahat bırakmıyor hainlerAdana'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de arasında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verildi. Ankara Gölbaşı’nda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen ikiz polis memurların mezarları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı. Oğullarının mezar taşları kırılan acılı baba Hacı Ali Oruç, “Vatanı, bayrağı için canlarını feda eden şehitlerim Ahmet’im, Mehmet’imi rahat bırakmıyor hainler. Ne yaptı benim çocuklarım size?” diyerek gözyaşı döktü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir?

21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir?

Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

Kaçak kazı yapıyorlardı... Suçüstü!

Kaçak kazı yapıyorlardı... Suçüstü!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet