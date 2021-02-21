21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir?

Koronavirüs tablosu, güncel verilerle birlikte Sağlık Bakanlığı covid-19 sayfasından yayımlanmaya devam ediyor. Bakan Fahrettin Koca, haftalık olarak il il korona vaka sayısının da paylaşılacağını bildirmişti. Öte yandan kovid-19 aşısı ile birlikte pandemide önemli noktaya gelinmesi hedefleniyor. İşte, 21 Şubat koronavirüs tablosu...

21 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Bakanlığın paylaştığı korona verilerinin yer aldığı tablo her geçen gün ciddiyetini koruyor. Haftalık il bazında vaka sayısı da açıklanmaya başladı. 21 Şubat koronavirüs tablosu ise henüz açıklanmadı.

KORONAVİRÜS TABLOSU 20 ŞUBAT

Yayımlanan son tabloda 24 saat içinde 118.911 test yapıldı, 7.857 yeni vaka tespit edildi, 635 hasta sayısına ulaşıldı, 7.210 hasta iyileşirken 80 kişi de hayatını kaybetti.