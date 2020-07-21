21 Temmuz Korona tablosu yayınlanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Fahrettin Koca

Her gün büyük bir merakla beklenen coronavirüste son durum ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam önemli bir açıklama daha yapacak. İşte büyük bir merakla araştırılan günün tablosu ile ilgili ayrıntılar...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(20 TEMMUZ PAZARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 43.404

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 931

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 17

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 992

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 4.316.781

TOPLAM VAKA SAYISI: 220.572

TOPLAM CAN KAYBI: 5.508

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 203.002







GÜNEY AFRİKA'DA 2 BAKAN VİRÜSE YAKALANDI!

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen ve durumları ağırlaşan Çalışma ve Mineral Kaynaklar bakanları hastaneye kaldırıldı.

Kabine sözcüsü Phumla Williams, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki bakanın doktor tavsiyesi üzerine daha iyi tedavi için hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Williams, "Çalışma Bakanı Thulas Nxesi 61, Maden Kaynakları ve Enerji Bakanı Gwede Mantashe ise 65 yaşında. Daha yakından takip edilebilmeleri için hastanede tedavi altına alındılar." dedi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Savunma Bakanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula'nın ise iyileştiği açıklandı.

Her iki bakanın yaklaşık bir hafta önce yaptırdıkları Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.



COVID-19 OTO PAZARLARINI ETKİLEDİ!





Sağlık Bakanlığı otomobil satışı yapılan, açık hava oto pazarlarında, alınması gereken tedbirleri açıkladı.

Oto pazarı alanına alınacak kişi sayısı, müşteri ve satıcı dahil her 4 metrekareye "bir kişi" olacak şekilde planlanacak. Maske takmak zorunlu, girişlerde de ateş ölçümü yapılacak.

Rehbere göre satılacak araçlar arasında, en az 2 metre mesafe olması gerekiyor. Görevli bir personel, kurallara uyulup uyulmadığını denetleyecek.