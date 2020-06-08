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08.06.2020 - 11:51 | | İHA

21 yaşında kahreden ölüm! 9 ay önce evlenmişti...

Adıyaman’da evde aniden fenalaşan 21 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.

21 yaşında kahreden ölüm! 9 ay önce evlenmişti...

Adıyaman'da Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden ve yaklaşık 8-9 ay önce evlendiği öğrenilen 21 yaşındaki Pınar Altındar, önceki gün evde aniden fenalaştı.

Yakınları tarafından çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Genç kadının kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.

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