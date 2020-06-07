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07.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

21 yaşındaki Sema canına mı kıydı?

Sosyal medyada sevgilisinin darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan Sema Esen’in, olaydan 1,5 ay sonra intihar ettiği otopsi sonucu belirlendi.

21 yaşındaki Sema canına mı kıydı?

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ümit Uygun (22), 3 Haziran’da Ankara Keçiören’de yaşayan ve Aleyna Çakır ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen’in (21) evine gitti. Esen’in açmaması üzerine çilingire kapıyı açtıran ygun, Esen’in cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine eve gelen polis, soruşturma başlattı. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonucu Esen’in, “bornoz kuşağıyla kendini asmak suretiyle intihar ettiği” yönünde rapor düzenlendi.

Döverek bayıltmış!

Öte yandan, Esen’in yerde hareketsiz yattığı anlara ilişkin sosyal medyada Uygun tarafından yayımlanan görüntülerin 17 Nisan’da çekildiği belirlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “17 Nisan 2020 günü saat 14.15 sıralarında Sema Esen isimli şahıs Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğümüze müracaat ederek, Ümit Uygun ve E.Ö. tarafından darp edildiğini, astım hastası olması nedeniyle darp neticesi bayıldığını ve bu durumun erkek arkadaşı Ümit Uygun tarafından sosyal medyada paylaşıldığını beyan ederek Ümit Uygun ve E.Ö.’den şikayetçi olmuştur. Aynı gün mahkemeye çıkarılan şüpheli şahıslar adli mercilerce serbest bırakılmıştır” denildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: “3 Haziran 2020 günü söz konusu intiharla ilgili gelen ihbar üzerine olay yerine intikal edilmiştir. Maktul adli tıp kurumuna otopsi yapılmak üzere gönderilmiş, olayla ilgili olarak Ümit Uygun ve B.G. isimli şahıslar ifadeleri alınarak serbest bırakılmıştır.”

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